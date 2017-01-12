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Сайт Гужвы заявляет о готовящихся провокациях, СБУ отрицает

Четверг, 12 января 2017, 13:37

Сайт "Страна", главным редактором которого является Игорь Гужва, заявляет, что получает информацию о подготовке провокаций против издания.

Об этом говорится в заявлении на сайте "Страны".

"В частности, есть информация о том, что СБУ в ближайшее время намерена устроить маски-шоу в редакции "Страны". Кроме того, по поступившим данным, в СБУ ударными темпами фабрикуют уголовные дела с целью арестовать руководителей интернет-газеты "Страна", - заявляют журналисты.

Редакция "Страны" считает, что таким образом заинтересованные лица хотят предотвратить появление материалов о коррупции в высших эшелонах власти.

Журналисты издания отметили, что за последний год "Страна" публиковала репортаж с Липецкой фабрики "Рошен", расследование по платным блогерам, работающих в соцсетях в пользу власти, и цикл публикаций "по коррупционным разоблачениям нардепа Александра Онищенко".

"Наши журналисты уже сталкивались с повышенным вниманием спецслужб. В частности, представители СБУ проводили досмотр вещей в аэропорту "Борисполь" у заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой в поисках некоего компромата на руководство Украины", - говорится в заявлении.

В свою очередь пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде" заявила, что ей ничего неизвестно о подготовке каких-либо обысков или других действий в редакции "Страны" со стороны Службы.

"Может, это из серии заявлений, ранее озвученных журналисткой этого издания о преследованиях и обысках, за которыми, как потом оказалось, ничего кроме пиара не стояло", - заявила Гитлянская.

Как известно, Игорь Гужва ранее возглавлял газету "Вести", финансирование которой связывали с Москвой и бежавшим в Россию экс-министром доходов Клименко. Сам же Гужва заявлял, что "Вести" финансировались за счет его личных средств. В июле 2015 года, по данным источников УП, Гужва продал свою долю в медиа-холдинге "Вести" гражданской жене Клименко Ольге Семченко.

В начале 2016 года Гужва возглавил новый проект "Страна". Гужва заявил, что инвестором нового сайта является он сам, и проект создан полностью на его деньги.

Напомним, "Страна" опубликовала первую часть так называемых записей беглого народного депутата Онищенко. На них записан разговор двух нардепов: Онищенко и Олеся Довгого. Онищенко заявил, что Довгий приехал к нему договариваться от имени власти о компромиссе. Сам же Довгий сказал, что общался с Онищенко как представитель группы "Воля народа".

В комментарии УП Онищенко заявил, что будет публиковать свои записи только в "Стране".

Украинская правда

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Темы: СБУСМИ
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