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Порошенко о непогоде на Одещине: Где хоть один глава РГА?

Четверг, 12 января 2017, 14:14

Президент Петр Порошенко считает, что руководители районных госадминистраций Одесской области не справились с обязанностями во время ненастья в последнее время.

Об этом он заявил в Одессе, представляя нового руководителя Одесской областной государственной администрации Максима Степанова на встрече с руководителями органов власти.

"Произошло даже не стихийное бедствие – ухудшились погодные условия. В стране по моему поручению вице-премьер Геннадий Зубко занимался координацией. Я, конечно, этот вопрос держал на контроле. Где хоть один глава районных госадминистраций на Одещине, которые так триумфально прошли по конкурсу? Где они были? Это коллапс власти!" – заявил Порошенко.

 
Пресс-служба президента

"Как заниматься конкретным вопросом решения проблем – то вынуждены были ставить руководителя областной службы по чрезвычайным ситуациям. И уже с ним координировали, с господином полковником, вытягивание машин, расчистку дорог и всего прочего. Это неправильно", – сказал Порошенко.

"Ну, Вы, господин полковник Шуляк, делали правильно. А то, что мы не достучались до местной власти, (представителей) которых иногда только на митингах можно увидеть, – это плохо. Они должны заниматься другими делами, быть близко к людям – и помогать людям", – добавил он.

По словам Порошенко, это еще одна задача для нового руководителя Одесской обалсти – "заслушать и принять соответствующие меры реагирования".

Позже в четверг в Одессе президент заслушал представителей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям относительно ситуации в связи с непогодой.

 

Как известно, с 6 января, когда со снижением температуры воздуха начались снегопады и вьюги, в нескольких областях, включая Одесскую, осложнилось движение транспорта, из-за чего на некоторых дорогах то ограничивают движение для тяжелых машин, то закрывают для всего транспорта.

По состоянию на 13 часов 12 января на территории Одесской области, по данным ГСЧС, закрыто движение для транспортных средств на автодороге Р-71 Одесса – Ивановка – Ананьев – Песчаная – Хащуватое – Колодистое – Рыжовка – /М-05/ и Р-55 Одесса – Вознесенск – Новый Буг.

Действуют ограничения движения для грузовых, тяжеловесных и крупногабаритных машин на автодорогах: М-13 Кировоград – Платонове (на Кишинев) и М-15 Одесса – Рени (на Бухарест).

Запрещено движение автотранспорта на дорогах общего пользования государственного и местного значения в 11 районах Одесской области: Арцизского, Болградского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского и Татарбунарского.

Алена Рощенко, УП

Темы: ПорошенкоОдесская областьместная властьпогодадороги
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