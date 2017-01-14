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Меркель планирует обсудить с Трампом его "политику протекционизма"

Суббота, 14 января 2017, 21:26

В ходе предстоящих встреч с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует обсудить опасности политики протекционизма в экономике.

Об этом Меркель заявила 14 января после закрытого заседания руководства партии Христианско-демократический союз, пишет DW.

Первую встречу с Трампом Меркель планирует провести в конце мая на полях саммита стран G7 в Италии, вторая встреча должна состояться в июле в Гамбурге на саммите G20, где Германия председательствует в этом году.

Как известно, в своей предвыборной кампании Трамп отстаивал политику протекционизма, в частности, обещал разорвать "невыгодные" соглашения в международной торговле, а также ограничить импорт из Китая и Мексики.

По мнению Меркель, международное сотрудничество имеет больше преимуществ, чем "когда каждый сам по себе решает проблемы".

Как отметила Меркель, финансовая кризис 2008 года доказал необходимость сотрудничества.

"Ответ, как был преодолена этот кризис, заключался не в изоляции, а в кооперации на основе одинаковых, общих правил", - отметила канцлер ФРГ, пишет AFP.

Как известно, инаугурация Трампа имеет состояться 20 января.

Ранее представители Всемирного экономического форума в Давосе, который состоится 16-20 января, сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд не примут в нем участия: федеральное правительство Германии будет представлено делегацией высокого уровня. Ожидается, что в Давосе будут преобладать дискуссии по поводу будущего президентства Трампа.

Причины отказа Меркель от участия в Давосском форуме не сообщаются.

Темы: ТрампМеркельСШАГермания
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