На телеконцерте в Литве волонтеры собрали € 120 тыс для Украины

На благотворительном телеконцерте, прошедшем 13 января на Литовском ТВ, волонтеры собрали в поддержку Украины 120 тыс. евро.

Об этом основатель волонтерской организации BLUE/YELLOW, шведско-литовский волонтер, журналист Йонас Охман написал в facebook.

"BLUE/YELLOW с гордостью объявляет ... что на благотворительном концерте, который проходил на Литовском национальном телевидении 13 января (годовщина неудачной советской попытки свергнуть правительство Литвы в 1991 году) организации удалось собрать около 120 000 евро, чтобы поддержать Украину", - пишет Охман.

По его словам, средства будут использованы как для поддержки Вооруженных сил Украины в их героической борьбе против российской агрессии, так и для поддержки гражданского населения Донбасса, которое страдает от ужасных последствий войны.

"Благотворительная работа под названием "Вместе - к победе" - ясно показала волю и способность, единство и решимость Литвы, ее власти и гражданского общества, поддерживать Украину. BLUE/YELLOW сердечно благодарит всех своих спонсоров и сторонников в Литве и других странах. На следующей неделе мы будем инициировать соответствующие усилия для реализации поддержки, как военного, так и гуманитарного характера. Мы, литовские добровольцы, не оставим Украину в ее борьбе, не стесняйтесь присоединиться к нам в наших усилиях по поддержке", - призывает Охман.

По словам волонтера, патроном этого мероприятия является экс-президент Литвы Валдас Адамкус. Мероприятие прошло при поддержке Министерства иностранных дел Литвы, Литовской армии и Министерства внутренних дел Литвы.