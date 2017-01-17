Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минсоцполитики насчитали 1,6 млн внутренне перемещенных лиц

Вторник, 17 января 2017, 05:16

По состоянию на 16 января министерство социальной политики Украины поставило на учет 1 650 410 вынужденных переселенцев из зоны проведения антитеррористической операции (АТО) и аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

В министерстве уточнили, что речь идет в целом о 1 329 425 семьях из Донбасса и Крыма. При этом 1 123 964 семьи обратились за назначением пособия, 1 037 360 из них такая помощь назначена.

В декабре 2016 года правительство Украины заявило о создании в стране при поддержке Европейского Союза единой информационной базы данных  внутренне перемещенных лиц.

Темы: переселенцыДонбассКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
переселенцы
Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Из-за вторжения РФ четверть украинцев стали вынужденными переселенцами - разведка Британии
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: