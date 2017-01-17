CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку

В интервью в марте 2014 года избранный президент США Дональд Трамп называл Россию самой большой проблемой США и геополитическим противником.

Об этом пишет CNN.

Комментарии Трампа двухлетней давности обнаруживают резкий контраст в сравнении с дружественной риторикой, выбранной им после вступления в избирательную кампанию.

Так в интервью NBC и Fox News в марте 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, Трамп высказался за введение санкций, чтобы нанести экономический урон России и согласился с другим экс-кандидатом в президенты США Миттом Ромни, который назвал Россию "геополитическим врагом США номер один".



"Митт был прав когда сказал, что Россия — наша самая большая проблема", — заявлял Трамп.

Он отметил тогда, что некоторые медиа высмеяли Ромни за эти слова.

"Они смеялись. А оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде... Нас выкинули отовсюду", — сказал тогда Трамп.



Трамп заявлял, что США могли бы применить экономические меры во вред России.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Россия не сильна в экономическом плане и мы могли бы сделать много разных вещей, если бы хотели", - сказал он Fox News 24 марта 2014 года.

В другом интервью телеканалу NBC, которое состоялось 14 марта 2014 года, Трамп пошел дальше и прямо заявил, что США обязательно должны ввести санкции против России.

"Мы бесспорно должны ввести санкции... Мы должны показать силу. Путин перехватил инициативу у Обамы, перехватил у нас и делал это долгое время", — сказал Трамп.

Как пишет CNN, в переходной команде Трампа отказались комментировать эту ситуацию.

Как сообщалось, в интервью The Times Трамп заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину снять санкции с России в обмен на сделку по сокращению ядерных вооружений.