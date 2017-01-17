Нацсовет намекнула Freedom House, что "Дождь" стоит защищать в России

Нацсовет в ответ на заявления Freedom House отметила, что руководствуется исключительно действующим законодательством и международными нормами и напомнила, что канал "Дождь" изъят из кабельных сетей РФ.

Об этом говорится в ответе Нацсовета на заявление вице-президента "Freedom House" по международным программ Роберта Германа.

"В достаточно сложное для страны время регулирование медиа-рынка происходит только в соответсвии с нынешними законодательными требованиями и в соответствии с действующими международными нормами", - заявили в Нацсовете.

"Принимая решение о телеканале "Дождь", Нацсовет руководствовался также статьей 28 Европейской конвенции о трансграничном телевидении, где, в частности, отмечается, что ни одно из положений Конвенции не мешает сторонам подписания применять более строгие и детальные правила по сравнению с теми, которые предусмотрены в документе ", - отметили в Нацсовете.

В Украине радиочастотный ресурс ограничен и является прерогативой государства, зато через Интернет и спутниковую связь отечественный зритель может просматривать программы телеканала "Дождь", добавили в Нацсовете.

"Пользуясь случаем хотели бы обратить внимание господина Роберта Германа, на то, что этот телеканал удален из кабельных сетей Российской Федерации. Чрезвычайно важной и положительной, на наш взгляд, стала бы поддержка международными организациями свободного распространения канала в собственной стране и обеспечения права российских зрителей на свободу слова и возможности получения альтернативных точек зрения на общественные события", - отметили в Нацсовете.

В то же время в учреждении отметили, что уже третий год против Украины ведется гибридная война, одной из составляющих которой является информационная интервенция.

"Распространение прокремлевской пропаганды настолько системное и мощное, что ее угрозы в последние годы почувствовали и европейские страны", - отметили в Нацсовете.

13 января американская неправительственная организация Freedom House в своем заявлении назвала актом цензуры запрет вещания в Украине телеканала "Дождь".