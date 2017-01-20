Суд отказал защите Януковича в проведении выездного заседания в РФ

Печерский районный суд Киева отказал защите бывшего президента Виктора Януковича в проведении выездного судебного заседания в России.

Об этом 20 января сообщают "Українські новини".

Данное решения приняла судья Кристина Тарасюк.

По ее словам, защита не предоставила достаточного количества оснований для проведения подобного заседания.

Адвокат Виталий Сердюк настаивал на проведении выездного заседания в дипломатическом учреждении Украины на территории России.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в пятницу продолжил рассмотрение ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о государственной измене.



Накануне экс-президент Виктор Янукович заявил, что готов давать показания в режиме видеоконференции.