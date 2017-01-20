Инспекция ОБСЕ: Россия нарушила положения Венского документа

Российская Федерация нарушила положения Венского документа 2011 о мерах укрепления доверия и безопасности тем, что не дала информацию о формировании дивизии на границе с Украиной.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Генштаба в пятницу по результатам инспекции.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений ВД-2011 о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ", - сказано в сообщении.

"Рядом с границей Украины формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародована дата начала формирования дивизии 10 января 2017. Это противоречит информации, которую Российская Федерация предоставила государствам-участникам по официальной сети ОБСЕ в ноябре 2016 года", - отмечается в сообщении.

Россия сообщила, что не планирует в 2017 году увеличение количества личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 ВД-2011.

"Кроме этого нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, ее должны подать по официальной сети ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения количества личного состава или с началом такого увеличения ", - добавили в сообщении.

Как известно, 16-19 января 2017 Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области Российской Федерации.

Результаты инспекции будут доведены до государств-участников ОБСЕ в сроки, определенные ВД-2011, то есть в течение 14 дней после завершения контрольного мероприятия.

В сентябре 2016 Минобороны РФ сообщило о формировании новой общевойсковой армии и 150 мотострелковой дивизии на юго-западном направлении, то есть недалеко от границы Украины.