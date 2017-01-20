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Минобороны назвало количество военных, которых лечат после ранения в АТО

Пятница, 20 января 2017, 15:29

На лечении и контроле в учреждениях здравоохранения Минобороны Украины сейчас находится 91 военнослужащий ВСУ, раненых во время АТО.

Об этом говорится в сообщении Минобороны в Твиттере.

Отмечается, что 28 участников АТО проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях ВСУ.

"12 военнослужащих проходят лечение за рубежом: четверо - в Венгрии, трое - в Германии, по два - в США и Италии и один - в Латвии", - сказано в сообщении.

Как известно, 26 декабря Управление по связям с общественностью ВСУ сообщил, что общие потери украинской армии в 2016 году составили 467 бойцов, из них 211 - боевые.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассМинобороны
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