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Луценко рассказал, сколько людей из системы вновь назначены в прокуратуру

Понедельник, 23 января 2017, 14:13

13% нынешних и бывших работников прокуратуры успешно преодолели конкурс на вакантные должности в местных прокуратурах.

Об этом рассказал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

При этом, по его словам, остальные конкурсанты – 77% - не имеют опыта работы в органах.

"Закончили конкурс на 600 вакансий в местных прокуратурах. На основе открытых тестов 77% назначений - юристы не из системы", - написал он.

Генпрокурор опубликовал инфографику, которая наглядно демонстрирует соотношение кандидатов.

Диаграмма результатов конкурса
Диаграмма результатов конкурса
Facebook Луценко

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Луценко назначил Владимира Уварова руководителем только что созданной генеральной инспекции Генпрокуратуры. От этого органа ждут "чисток" внутри прокуратуры. Сам Уваров заявил после назначения, что его главная задача – документировать и привлекать к уголовной ответственности работников ГПУ за взятки.

Украинская правда

Темы: прокуратураЛуценкореформы
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