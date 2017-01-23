Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Приватизация за год принесла 189 млн вместо ожидаемых 17 миллиардов

Понедельник, 23 января 2017, 15:38

Поступления в государственный бюджет от приватизации по итогам 2016 года составили 188,9 миллиона гривень, что на 24,8% больше, чем в 2015 году.

Об этом говорится в отчете Фонда государственного имущества.

В то же время, ранее в декабре фонд планировал перечислить в бюджет от приватизации за 2016 год 331 миллион гривен.

Однако, как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, еще не все покупатели в полном объеме оплатили приватизированные объекты.

В отчете ФГИУ сообщается, что центральное и региональные управления фонда за отчетный период продали 139 объектов государственной собственности (в том числе в декабре – 19) и 406 объектов коммунальной собственности (в декабре – 137).

Как сообщалось, согласно Бюджетному кодексу, от приватизации в 2016 году ФГИ должен был направить в бюджет 17,1 миллиарда гривен.

Однако большая приватизация в 2016 году провалилась из-за несостоявшегося конкурса по продаже Одесского припортового завода. На участие в аукционе по приватизации предприятия со стартовой ценой 5,16 миллиарда гривен не подал заявку ни один инвестор.

Также Фонд госимущества перенес на 2017 год приватизацию крупных объектов энергетики. Поступления в государственный бюджет Украины от приватизации по итогам 2015 года составили 151,5 миллиона гривен, что в 3 раза меньше показателя 2014 года.

Єкономическая правда

Темы: приватизацияэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
приватизация
ФГИ начинает продажу изъятых активов россиян: какую компанию приватизируют первой
Фонд госимущества продал "Ровноторф" на аукционе за 205 миллионов
Фонд госимущества продал дворец на Львовщине за 20 миллионов
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: