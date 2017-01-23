Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГПУ вызывает Януковича в Киев

Понедельник, 23 января 2017, 16:08

Генпрокурора обнародовала две повестки с вызовом на допрос экс-президента, который скрывается в России, Виктора Януковича.

Соответствующие повестки размещены на сайте ГПУ.

Так, в них указано, что Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81, корпус "В".

Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января 15:00 для вручения уведомления "об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого" в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)".

 

Другой повесткой его вызывают на 15:00 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного производства.

Как известно, 20 января Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЯнуковичГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Янукович
Доведенное до банкротства бывшее облэнерго Януковича ликвидируют
Плач, смех и потеря сознания. Что происходит в эксрезиденции Януковича и как Межигорье пережило вторжение РФ
Александр Вилкул: Если бы была возможность, я бы не разговаривал с Путиным. Я бы его убил
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: