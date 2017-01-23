ГПУ вызывает Януковича в Киев

Генпрокурора обнародовала две повестки с вызовом на допрос экс-президента, который скрывается в России, Виктора Януковича.

Соответствующие повестки размещены на сайте ГПУ.

Так, в них указано, что Виктор Янукович проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81, корпус "В".

Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января 15:00 для вручения уведомления "об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого" в уголовном производстве №42016000000001594 от 14.06.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 1 ст. 111 (государственная измена); ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)".

Другой повесткой его вызывают на 15:00 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного производства.

Как известно, 20 января Печерский райсуд Киева разрешил Главной военной прокуратуре проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича заочного расследования по делу о госизмене.

Украинская правда