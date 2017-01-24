Тандит: В плену боевиков 110 заложников, более 3000 человек освобождены

На данный момент в плену боевиков на Донбассе находится 110 заложников.

Об этом заявил советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире канала 112, передает "Радио Свобода".

По его данным еще 490 украинцев считаются пропавшими без вести в результате агрессии России на востоке Украины.

Также на сегодня найдено и освобождено из плена почти 3 тысячи 100 человек.

Кроме того, Тандит заявил, что публикация народным депутатом Надеждой Савченко собственных списков заложников и пропавших без вести на данном этапе несет определенный деструктив. По его словам, такие действия не помогут ускорить процессы освобождения или поиск пропавших.

При этом он добавил, что если у кого-то есть возможность помогать освобождать заложников, нужно это делать, однако важно при этом не мешать спецслужбам.

Тандит также заверил, что СБУ не передавала Савченко никаких списков.

"Списки, о которых она говорит, возможно, подавались, но не нами, а представителями ОРДЛО", - добавил он.

Как сообщалось, 10 января, нардеп Надежда Савченко, которая вела переговоры с представителями ОРДЛО, опубликовала списки пленных и пропавших без вести.