Суд по продлению ареста Сущенко состоится 25 января - адвокат

Суд по продлению срока содержания под стражей журналиста Романа Сущенко, который был незаконно арестован в Москве, пройдет 25 января.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"Суд по продлению срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко состоится 25 января в 14.00 в Лефортовском районном суде", - отметил он.

Суд по продлению срока содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко состоится 25 января в 14.00 в Лефортовском районном суде — Mark Feygin (@mark_feygin) January 23, 2017

Ранее сообщалось, что срок содержания Романа Сущенко под стражей заканчивается 30 января.

К заседанию суда защита готовит ходатайство о замене Сущенко меры пресечения на домашний арест с местопребыванием в консульской гостинице.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных правил задержали 30 сентября в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление, в том числе официально, заявив, что оно не соответствует действительности.

Срок содержания Сущенко под стражей был продлен по решению Лефортовского суда до 30 января 2017 года.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года.