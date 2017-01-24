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СБУ предотвратила финансирование терроризма в ОРДО

Вторник, 24 января 2017, 17:08

Служба безопасности Украины предупредила попытку создания канала финансирования терроризма путем продажи металлолома из ОРДО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что главари так называемой "ДНР" для финансирования боевиков наладили нелегальный вывоз металлолома из ОРДО. Через подконтрольные коммерческие структуры, которые имеют разрешения на перевозку товаров через линию разграничения, они вывозили продукцию на контролируемую украинской властью территорию для перепродажи.

На железнодорожном пункте пропуска "Константиновка" бойцы спецслужбы задержали и наложили арест на 19 вагонов, в которых перевозился металлолом. По информации СБУ, это была первая попытка представителей террористов незаконно вывезти лом черных металлов.

Задержанные вагоны с металлоломом оцениваются почти в 6 млн гривен.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 УК (финансирование терроризма).

Как сообщалось, еще летом 2015 года власти Украины изменили правила пересечения и перевозки товаров через линию разграничения на Донбассе.

Среди прочего был запрещен провоз через границу неконтролируемых территорий всех товаров, кроме гуманитарной помощи, - за исключением железнодорожного транспорта.

Украинская правда

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Темы: СБУДонбасстерроризмденьги
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