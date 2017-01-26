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Аваков: С Лютым знаком не по агиткам – хороший офицер

Четверг, 26 января 2017, 08:37

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков считает правильным назначение бывшего советника мэра Харькова Геннадия Кернеса экс-начальника полиции Кривого Рога Валерия Лютого в Черкассы.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопросы пользователей социальной сети Facebook.

"Лютый – хороший офицер и, убежден, назначен верно. Я с ним знаком не по написанных агитках нынешних "героев криворожских боев" сорри про""авших все, что можно, а еще со времен Оранжевой революции в Харькове. И уж точно не рассказывайте мне про Кернеса", – заявил Аваков.

Как известно, Лютый возглавил полицию Черкасской области в декабре 2016 года.

Лютый работает в органах внутренних дел с 1985 года. В разное время он занимал должности начальника ГАИ Харькова и Харьковской области, заместителя начальника ГУ МВД в Харьковской области. В 2010 году Лютый ушел из МВД на пенсию, а в 2013-м – стал советником мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам транспорта.

В сентябре 2015 года Лютый возглавил полицию Кривого Рога. Во время выборов мэра города нардеп Егор Соболев заявлял, что Лютый избил его помощника Виталия Чернявского.

В ноябре, после того, как стало известно, что Лютого планируют назначить главой облуправления Нацполиции, черкасские активисты обратились к главе МВД Арсену Авакову и заявили, что выступают категорически против его назначения.

В своем обращении активисты обратили внимание, что по результатам аттестации Лютый был рекомендован на понижение в должности из-за низких баллов, полученных на тестировании.

"Этот человек был советником одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который на выборах в Кривом Роге способствовал фальсификации в пользу представителя "Оппоблока" Юрия Вилкула, а каких-либо успехов в борьбе с преступностью общественность Кривого Рога не видит", – заявили активисты.

Украинская правда

Темы: МВДполицияАваков
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