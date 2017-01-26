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СММ ОБСЕ: разминирование в участках разведения сил не проводится

Четверг, 26 января 2017, 11:47

Доступ Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на всех трех участках разведения сил остается ограниченным, разминирование там не проводится.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Наблюдатели смогли осуществить мониторинг в некоторых частях этих участков. По наблюдениям СММ, ни работы по разминированию, ни разведения сил и средств на этих трех участках не проводились.

Наблюдатели СММ отмечают, что видели неотведенную технику на территории обеих сторон.

Впервые за год патруль СММ в сопровождении генерала ВС РФ с СЦКК и членов "ЛНР" смог проехать примерно 11 км к северу дорогой М03 между Дебальцево и Светлодарск.

СММ констатировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня в Луганской области в период с вечера 23 до вечера 24 января, если сравнивать с предыдущими сутками (в том числе более 231 взрыва против 54 соответственно).

При этом СММ сообщает об убитом местном жителе на территории больницы в подконтрольном "ЛНР" г. Голубовка. Примерно в 10 м от тела наблюдатели видели свежую воронку. Они также видели осколки. По оценке СММ, воронка образовалась от разрыва артиллерийского снаряда калибра 122 мм, выпущенного с западно-южного запада.

Украинская правда

Темы: ОБСЕ
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