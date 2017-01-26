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Черныш: пенсионеры в ОРДЛО должны получать украинскую пенсию

Четверг, 26 января 2017, 12:34

Жители неподконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской области имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.

По его словам, "вопрос возобновления пенсий обсуждается, в частности, в рамках Минского процесса".

"Ведь в соответствии с нормами международного и национального права, резолюции ПАСЕ, где Россия признана агрессором – нет оснований говорить, что пенсионеры с неподконтрольных территорий не имеют права получить пенсию", - сказал он.

"Они имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий. Так всю жизнь платили отчисления в Пенсионный фонд", - добавил Черныш.

По его словам в правительстве пока не могут найти механизм, по которому выплачивать эти пенсии.

"Чтобы исследовать этот вопрос, в 2015 году в рамках Минских договоренностей на неподконтрольные территории приезжала немецко-французский миссия. Но они так и не нашли решения", - сказал он.

Как известно, 16 января правительство утвердило план мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, в котором нет пункта о возможном возобновлении пенсионных выплат жителям ОРДЛО.

Украинская правда

Темы: пенсииДонбасс
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