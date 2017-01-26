Черныш: пенсионеры в ОРДЛО должны получать украинскую пенсию

Жители неподконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской области имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий.



Об этом в интервью "Украинской правде" заявил министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Вадим Черныш.



По его словам, "вопрос возобновления пенсий обсуждается, в частности, в рамках Минского процесса".



"Ведь в соответствии с нормами международного и национального права, резолюции ПАСЕ, где Россия признана агрессором – нет оснований говорить, что пенсионеры с неподконтрольных территорий не имеют права получить пенсию", - сказал он.



"Они имеют такое же право на пенсию, как и пенсионеры из подконтрольных территорий. Так всю жизнь платили отчисления в Пенсионный фонд", - добавил Черныш.



По его словам в правительстве пока не могут найти механизм, по которому выплачивать эти пенсии.



"Чтобы исследовать этот вопрос, в 2015 году в рамках Минских договоренностей на неподконтрольные территории приезжала немецко-французский миссия. Но они так и не нашли решения", - сказал он.



Как известно, 16 января правительство утвердило план мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, в котором нет пункта о возможном возобновлении пенсионных выплат жителям ОРДЛО.



Украинская правда