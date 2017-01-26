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В МинТОТ объяснили разницу между оккупированным Крымом и Донбассом

Четверг, 26 января 2017, 13:53

В Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация, а на части Донбасса установлено "эффективный контроль" со стороны РФ.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал министр Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.

"Так, в Крыму в соответствии с нормами международного права присутствует классическая оккупация. Не прячась ни от кого, действуют оккупационные органы власти, полиция и суды Российской Федерации. Зато на востоке Украины Россия пытается показать свою удаленность от процесса. Хотя и мы знаем, что они непосредственно вовлечены в этот процесс", - сказал он.

"Поэтому и Комитет министров Совета Европы, и Совет Европы в целом говорят не об оккупации, а о "эффективном контроле". Это означает, что российская сторона является стороной вооруженного конфликта – но не напрямую, а через эффективный контроль над теми, кто вооруженной так называемой властью", - добавил Черныш.

 

По его словам, эта правовая разница не меняет сути вооруженного противостояния Украины и России, "но правовые последствия здесь разные".

"При оккупации полную ответственность за аннексирован Крым несет Россия. А при эффективном контроле наше государство обязано действовать так, чтобы в невоенный способ вернуть территории, интегрировать их и поддерживать связи с ними", - сказал он.

 

"То есть признать неподконтрольные территории Донбасса оккупированными – это фактически построить стену. И это поддержка тренда на нарушение территориальной целостности Украины.

Если ты не хочешь бороться за людей - это слабая позиция. Потому что очень легко сказать "я тебя обиделся", - добавил Черныш.

Как известно, 16 января правительство утвердило план мероприятий по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса, в котором нет пункта о возможном возобновлении пенсионных выплат жителям ОРДЛО.

Украинская правда

Темы: ДонбассКрыманнексия
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