Сотник попыталась оправдаться, почему не голосовала за резолюцию ПАСЕ

Народный депутат от "Самопомочи" Елена Сотник предоставила объяснения, почему не голосовала за принятие резолюции по Украине в ПАСЕ.

Ее объяснения опубликованы на сайте партии.

"Во-первых, я считаю, крайне несправедливо, что именно Украина упоминается в обращении по Минских договоренностей и необходимости их выполнения. Во-вторых, неприемлем последний пункт политических договоренностей, в частности, специальный статус Донбасса", - подчеркивает Елена Сотник.

Она считает, что любое упоминание Минских договоренностей в документе было некорректным, так как "доклад касался исключительно внутренней ситуации относительно реформ в Украине".

Сотник утверждает, что резолюцию в будущем могут использовать, в том числе, представители Ассамблеи "в различного рода манипуляциях".

Как известно, 25 января в Страсбурге приняли мониторинговую резолюцию ПАСЕ по Украине.

В тексте резолюции в пункте о конституционной реформе, который возмутил Сотник и Лозового, говорится: "Ассамблея признает, что принятие данного раздела привязано к прогрессу в выполнении Минских протоколов. В связи с этим Ассамблея выражает надежду, что прогресс в выполнении Минских протоколов всеми подписавшими, особенно Россией, позволит принять изменения в Конституцию уже в ближайшее время "(выделение Европейской правды - ред.).

Из 12 присутствующих на заседании депутатов от Украины резолюцию поддержали только шестеро. Четверо воздержались, а двое - Андрей Лозовой (СПЧ) и Елена Сотник ( "Самопомощь") - проголосовали против.

Подробнее о резолюции ПАСЕ читайте в статье "Зрада" по-страсбургски: что осталось и что вычеркнули из текста украинской резолюции".

Украинская правда