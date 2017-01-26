С боевиками обсудили проблему воды на Донбассе

Трехсторонняя контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила условия бесперебойной работы Донецкой фильтровальной станции.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам обсуждение состоялось в рамках "видеоконференции".

"Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе", - написала она.

Как известно, вблизи фильтровальной станции время от времени происходят боевые столкновения.

В декабре первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг посетил Донецкую фильтровальную станцию и призвал стороны отвести вооружения вблизи этого объекта.

Станция находится между Ясиноватой и Авдеевки на неподконтрольной Киеву территории.

Украинская правда