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Экс-замглавы "Укргазвидобування" арестовали с правом залога

Пятница, 27 января 2017, 02:45

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя правления " Укргазвидобування" Александру Сомову в виде ареста на 2 месяца с правом залога в размере 50 млн грн.

Об этом в прямом эфире "112 Украина" сообщил Олег Степной, передает Укринформ.

Также Соломенский районный суд на 2 месяца арестовал заместителя председателя правления "Укргаздобыча" Вадима Шленчака. В его деле предусмотрен залог 5 млн грн.

Таким решением судья полностью удовлетворил требования представителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры, именно о такой мере пресечения и просили.

Напомним Шаленчак и Сомов проходят как подозреваемые по так называемому делу Онищенко. Их обвиняют в хищении имущества предприятия " Укргазвидобування" и продаже газа по заниженным ценам.

По версии следствия, задержанные, имея в арсенале ряд прямых полномочий, умышленно не принимали меры по прекращению договоров СД, вступив в преступный сговор с представителями преступной организации, в создании и руководстве которой подозревается Онищенко.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро задержало в общей сложности 10 человек, связанных с делом экс-нардепа Николая Мартыненко. Кроме того был задержан начальник отдела продаж и маркетинга ОГХК Алексей Мороховець, экс-заместитель коммерческого директора ОГХК Юрий Перцев, начальник "Харьковгаздобыча" (входит в состав ГК "Укргаздобыча") Елена Ченцова.

Также ранее НАБУ задержало председателя ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило.

Ранее СМИ сообщали, что за ОГХК стоит экс-нардеп Николай Мартыненко, а Журило был назначен на должность по его протекции. Сам Журило это опровергал.

В ноябре 2015 года нардеп Сергей Лещенко обвинил ОГХК в невыгодности продажи продукции австрийской компании Bollwerk Finanzierungs- und Industriemanagement AG.

По его словам, директор и акционер Bollwerk Вольфганг Айбергер также является руководителем компании Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, у которой Восточный ГОК закупал урановый концентрат в Казахстане. Лещенко утверждает, что Bollwerk является "прокладкой" и она связана с Мартыненко.

Последний отрицал это, признавая лишь, что знаком с Журило с 2006 или 2007 года, когда он был заместителем директора Восточного ГОКа.

Темы: НАБУсудМартыненко
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