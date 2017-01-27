Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Из офиса адвокатов Курбединова и Семедляева изъяли технику

Пятница, 27 января 2017, 07:06

После обыска из офиса адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева изъята вся цифровая техника.

Об этом сообщает Центр информации о правах человека.

Кроме этого, российские силовики провели обыск в квартире Курбединова, при этом 40 минут адвоката задержанного не пускали.

Сообщается, что решение суда о проведении обыска у них нет. Только постановление следователя о проведении осмотра жилых помещений.

После того как к дому, где живет Курбединов стали приходить неравнодушные мусульмане, полиция подогнала автозак с ОМОНом.

У суда тоже собралось около 30 мусульман, но на заседание никого не впускали.

Курбединова обвиняют в нарушении статьи 20.2 КоАП РФ за фото 4-летней давности по теме "Хизб ут-Тахрир" в одной из социальных сетей.

Адвоката арестовали на 10 суток.

Курбединов является адвокатом в нескольких резонансных делах, которые российские власти возбудили в Крыму против общественных активистов. В частности, он является защитником нескольких задержанных по делу "Хизб ут-Тахрир", "делу 26 февраля", адвокатом заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и журналиста Николая Семены.

25 января в Симферополе сотрудники ФСБ задерживали для принудительного допроса адвоката Николая Полозова, который защищает в суде интересы заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Темы: Крымкрымские татарыправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Крым
Зеленский посоветовал оккупантам Крыма возвращаться в РФ, пока мост еще худо-бедно работает
Малюк: Разрушение Крымского моста в 2022 году – реализация СБУ
В РФ продлили сроки ремонта Крымского моста до конца года
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: