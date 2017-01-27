Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики ночью обстреляли Авдеевку, разрушены 6 домов

Пятница, 27 января 2017, 09:51

Прифронтовая Авдеевка ночью подверглась обстрелу. На данный момент зафиксировано повреждения шести домов.

Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

Согласно сообщению, около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков.

 
Фото Нацполиции
 
Фото Нацполиции

Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксировано повреждение шести домов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали.

Данные события квалифицированы по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: