Боевики ночью обстреляли Авдеевку, разрушены 6 домов

Прифронтовая Авдеевка ночью подверглась обстрелу. На данный момент зафиксировано повреждения шести домов.

Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.

Согласно сообщению, около полуночи прифронтовая Авдеевка подверглась обстрелу со стороны боевиков.

Фото Нацполиции

Фото Нацполиции

Под огонь террористов попали улицы Лермонтова, Колосова и Тургенева, которые находятся на окраине города. В настоящее время зафиксировано повреждение шести домов, в которых повреждены окна, фасады, крыши и заборы. К счастью, мирные жители не пострадали.

Данные события квалифицированы по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда