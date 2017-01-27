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Лукашенко: Воюет Украина, подкапываются под суверенитет Беларуси

Пятница, 27 января 2017, 10:33

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина воюет за свою независимость, да и суверенитет Беларуси пытаются поставить под сомнение.

Об этом он сказал 26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам, сообщается на сайте белорусского президента

"Именно с передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации. Они определяют в конечном итоге уровень экономической конкурентоспособности государства на международной арене. Более того – гарантируют его политический вес в мире", – отметил президент.

Наука должна служить и опорой государственной идеологии, считает Лукашенко.

"Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов. Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос суверенитет и независимость нашего государства", – заявил он.

"Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый", – сказал Лукашенко.

"Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику – не в военной сфере, не в политической", – добавил он.

По словам Лукашенко, Беларуси "нужна эффективная наука для производства".

Он отметил, что в Беларуси "заработать можно", но повышать уровень жизни нужно.

"Средняя зарплата в $500 – это не заоблачная цифра. Предварительно мне доложили, что мы уже в декабре прошлого года имели под $417 среднюю зарплату по стране. Осталось совсем немного, чтобы достичь $500", – заявил Лукашенко.

"Я могу вам завтра дать $1000. Но: пришли учиться в школу – плати, как на Западе; кинулся в науку – плати. Поэтому лучше нам не ломать то, что есть, а это потихонечку совершенствовать", – считает он.

Алена Рощенко, УП

Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраина
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