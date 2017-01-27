СБУ и МИД работают над отменой запрета на въезд мэру Перемышля

Служба безопасности и Министерство иностранных дел прорабатывают вопрос отмены запрета на въезд в Украину мэру Перемышля.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Службы безопасности. Там не смогли подтвердить, что запрет отменен.

"Вопрос находится на обработке с МИД", - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца подчеркнула, что такое решение должна принимать СБУ, но вопрос находится под их контролем.

"Министр держит вопрос под личным контролем, были телефонные разговоры с польском министром, но именно СБУ принимает решение", - сказала она.

Ранее вице-министр иностранных дел Польши Ян Дзедзичак заявил, что санкции в отношении мэра Перемышля вредят польско-украинским отношениям.

Как известно, 27 января в СМИ появилась информация об отмене пятилетнего запрета на въезд в Украину для мэра Перемышля Роберта Хомы. Издание ZAXID.NET сослалось на источники в центральном аппарате СБУ. По информации издания, отмена запрета стала возможной благодаря личному вмешательству президента Украины Петра Порошенко.

Как известно, мэр польского города Перемышль Роберт Хома получил запрет на въезд в Украину от СБУ из-за его участия в антиукраинских мероприятиях в Перемышле.

Как известно, город Перемышль, который находится у украинской границы, в прошлом году был постоянным источником конфликтов на национальной почве.

Самый громкий произошел 10 декабря, когда во время торжественного "Марша орлят перемышльских и львовских", который состоялся под патронатом мэра города, один из его участников закричал под Украинским народным домом "Смерть Украинцам", а другие участники шествия поддержали его.

Ранее в ноябре прошлого года в Варшаве на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

Украинская правда