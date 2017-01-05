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В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем

Четверг, 5 января 2017, 07:36
В АП ответили Пинчуку: отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем

Компромисс по ключевым пунктам, предложенным миллиардером Виктором Пинчуком, невозможен, считают в Администрации президента Украины.

"The Wall Street Journal" опубликовал колонку заместителя главы Администрации президента Константина Елисеева под заголовком "Уважение к Украине крайне важно для достижения длительного мира", сообщает "Европейская правда".

В ней он отвечает на статью Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в крымском вопросе, отказаться от стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе.

"Не могу согласиться с его (Пинчука) призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советчики. Они лишь разогревают аппетиты России", – заявляет Елисеев.

В статье перечислены три ключевых позиции Украины.

"Нет развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины", – отмечает Елисеев.

"Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир", – заявляет он.

"Нет выборам на Донбассе, пока российские сапоги (военные) остаются на украинской земле", – подчеркивает представитель АП.

По его мнению, "договоренности на условиях России являются неправильной политикой".

Как известно, накануне Нового года Виктор Пинчук опубликовал в "The Wall Street Journal" статью с призывами к Украине, которые вызвали оживленную дискуссию.

"Европейская правда" призвала официальный Киев дать ответ на эти призывы.

Темы: ПинчукАдминистрация президентаКрымДонбассевроинтеграция
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