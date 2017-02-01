В Авдеевке из-за обстрелов боевиков погибла женщина

В результате обстрелов Авдеевки погиб еще один человек.

Об этом сообщает глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями", - сообщил он.

Он также привел фото разрушенных домов.

Ранее Аброськин сообщал, что в результате обстрелов в среду был ранен один человек.

Из-за обстрелов из Градов в среду повреждено около 20 домов.

За 4 суток в Авдеевке ранены 7 мирных жителей.

В то же время в сети распространили видео, на котором местная жительница Авдеевки просит укринських военных не покидать город. На заднем плане слышна работа мощной артиллерии.

Украинская правда