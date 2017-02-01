Авдеевка: "Режим тишины" в основном сохраняют, но не везде
Режим тишины в районе Авдеевки, который был согласован с российской стороной СЦКК для ремонта электросетей, в основном соблюдаются.
Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель командира бригады, которая контролирует Авдеевку Александр Самарский.
"Режим тишины относительно соблюдается. Кое-где продолжается стрелковый бой, иногда ведут неприцельный огонь из минометов", - добавил он.
Он уточнил, что режим тишины начался чуть раньше 12:00. Однако, по словам Самарского, "тишины" придерживаются не на всех позициях в районе Авдеевки.
В свою очередь глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский написал, что на улицах Авдеевки паники нет.
"Сейчас здесь режим тишины. Бригада электриков ДТЭКа выехала на место порыва ЛЭП. В районе старой Авдеевки, работает рабочая группа, для фиксирования повреждений вследствие ракового обстрела микрорайона "Градом". Коммунальщики ремонтируют крыши и окна. Газовые бригады ликвидируют поврежденные взрывами и осколками газопроводы между домами", - написал он.
Между тем, как сообщил пресс-центр АТО, значительная работа для достижения договоренности о режиме тишины проведена в формате трехсторонней рабочей группы, руководства СЦКК вместе с Первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.
В СММ ОБСЕ подтвердили, что договоренность о режиме тишины является важным достижением работы СЦКК и миссии.
#Hug at Donetsk water filtration station: repair works started. The result of joint efforts of JCCC and #OSCE SMM. Ceasefire needs to last— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) February 1, 2017
Украинская сторона СЦКК четыре дня инициировала введение режима тишины в районе Авдеевке, однако российская сторона не давала ответа.
Украинская правда