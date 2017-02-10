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Боевики нарушили "тишину": стреляют из "градов" и танков

Пятница, 10 февраля 2017, 16:17

Пророссийские боевики нарушили договоренности о режиме тишины, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом говорится в сообщении в Facebook пресс-центра штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня с 00.00 9 февраля российско-оккупационные войска в течение дня продолжают обстрелы наших позиций вдоль всей линии разграничения сторон из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного Минскими договоренностями оружия", - сказано в сообщении.

Указывается, что на Мариупольском направлении оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка с РСЗО БМ-21 "Град", танков и 120 мм минометов.

"На Донецком направлении обстреляны позиции в районе населенного пункта Авдеевка с применением минометов 120 и 82 мм калибра", - сообщил штаб.

Как известно, в конце января в районе Авдеевки произошла эскалация боевых действий.

Украинская правда

Темы: АТОМинские соглашения
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