В Багдаде неизвестные обстреливают правительственные кварталы

В столице Ирака Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций.

Об этом со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", пишет Радио Свобода.

BREAKING: Reports of several rockets or mortars fired at the Green Zone in #Baghdad. - @BaxtiyarGoran — Conflict News (@Conflicts) 11 лютого 2017 р.

Ранее появилась информация о столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, среди которых сотрудник полиции.

Десятки тысяч сторонников лидера радикальных шиитов Моктады ас-Садра требовали провести политические реформы, в частности, в корне изменить состав Независимой избирательной комиссии в преддверии назначенных на сентябрь региональных выборов.

Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться к "зеленой зоне".

По словам организаторов, пострадали около 20 демонстрантов. Согласно данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.