В Багдаде неизвестные обстреливают правительственные кварталы
В столице Ирака Багдаде неизвестные лица начали обстрел так называемой "зеленой зоны", где расположены правительственные здания, иностранные посольства и офисы международных организаций.
Об этом со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия", пишет Радио Свобода.
BREAKING: Reports of several rockets or mortars fired at the Green Zone in #Baghdad. - @BaxtiyarGoran— Conflict News (@Conflicts) 11 лютого 2017 р.
Ранее появилась информация о столкновениях демонстрантов с полицией в Багдаде, жертвами которых стали не менее пяти человек, среди которых сотрудник полиции.
Десятки тысяч сторонников лидера радикальных шиитов Моктады ас-Садра требовали провести политические реформы, в частности, в корне изменить состав Независимой избирательной комиссии в преддверии назначенных на сентябрь региональных выборов.
BREAKING: At least 5 people killed, 320 were injured after a protest turned deadly in #Baghdad, #Iraq - @Duhokpostpic.twitter.com/2ikp4eubRR— Conflict News (@Conflicts) 11 лютого 2017 р.
Полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, пытаясь помешать толпе прорваться к "зеленой зоне".
По словам организаторов, пострадали около 20 демонстрантов. Согласно данным полиции, некоторые участники акции были вооружены пистолетами и ножами.