У Багдаді невідомі обстрілюють урядові квартали

У столиці Іраку Багдаді невідомі особи розпочали обстріл так званої "зеленої зони", де розташовані урядові будівлі, іноземні посольства і офіси міжнародних організацій.

Про це з посиланням на телеканал "Аль-Арабія", пише Радіо Свобода.

BREAKING: Reports of several rockets or mortars fired at the Green Zone in #Baghdad. - @BaxtiyarGoran