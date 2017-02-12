У Багдаді невідомі обстрілюють урядові квартали
У столиці Іраку Багдаді невідомі особи розпочали обстріл так званої "зеленої зони", де розташовані урядові будівлі, іноземні посольства і офіси міжнародних організацій.
Про це з посиланням на телеканал "Аль-Арабія", пише Радіо Свобода.
BREAKING: Reports of several rockets or mortars fired at the Green Zone in #Baghdad. - @BaxtiyarGoran— Conflict News (@Conflicts) 11 лютого 2017 р.
Раніше з’явилася інформація про сутички демонстрантів з поліцією в Багдаді, жертвами яких стали не менше п’яти людей, серед яких співробітник поліції.
Десятки тисяч прихильників лідера радикальних шиїтів Моктади ас-Садра вимагали провести політичні реформи, зокрема, докорінно змінити склад Незалежної виборчої комісії напередодні призначених на вересень регіональних виборів.
BREAKING: At least 5 people killed, 320 were injured after a protest turned deadly in #Baghdad, #Iraq - @Duhokpostpic.twitter.com/2ikp4eubRR— Conflict News (@Conflicts) 11 лютого 2017 р.
Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, намагаючись завадити натовпу прорватися до "зеленої зони".
За словами організаторів, постраждали близько 20 демонстрантів. Згідно з даними поліції, деякі учасники акції були озброєні пістолетами і ножами.