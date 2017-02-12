У Багдаді невідомі обстрілюють урядові квартали

У столиці Іраку Багдаді невідомі особи розпочали обстріл так званої "зеленої зони", де розташовані урядові будівлі, іноземні посольства і офіси міжнародних організацій.

Про це з посиланням на телеканал "Аль-Арабія", пише Радіо Свобода.

BREAKING: Reports of several rockets or mortars fired at the Green Zone in #Baghdad. - @BaxtiyarGoran — Conflict News (@Conflicts) 11 лютого 2017 р.

Раніше з’явилася інформація про сутички демонстрантів з поліцією в Багдаді, жертвами яких стали не менше п’яти людей, серед яких співробітник поліції.

Десятки тисяч прихильників лідера радикальних шиїтів Моктади ас-Садра вимагали провести політичні реформи, зокрема, докорінно змінити склад Незалежної виборчої комісії напередодні призначених на вересень регіональних виборів.

Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, намагаючись завадити натовпу прорватися до "зеленої зони".

За словами організаторів, постраждали близько 20 демонстрантів. Згідно з даними поліції, деякі учасники акції були озброєні пістолетами і ножами.