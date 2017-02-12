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В воскресенье боевики обстреляли силы АТО 33 раза, обошлось без потерь

Воскресенье, 12 февраля 2017, 17:54

В воскресенье по состоянию на 18:00 в зоне проведения АТО зафиксировано 33 обстрела со стороны боевиков, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, боевики вновь обстреляли Верхнеторецкое и Авдеевку - из минометов, также по позициям в районе Авдеевки огонь вела БМП противника. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляна Новоселовка Вторая, Каменка, Луганское, по Троицкому, Новоселовке Второй и Каменке стреляли снайперы.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Павлополь и Красногоровку из 82-мм минометов, из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Лебединское, Водяное и Широкино. По Новотроицкому огонь вел снайпер, а по Новогригорьевке - БМП.

На Луганском направлении из гранатометов боевики обстреляли Новоалександровку. 

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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