На авиабазы в Литве, Польше и Румынии везут военную технику из США

В Германию прибыли 94 вертолета и несколько грузовиков с базы Форт Драм в штате Нью-Йорк (США), которые направят на авиабазы НАТО в Литве, Польше и Румынии в рамках операции расширения НАТО на восток "Atlantic Resolve".

Как сообщает "Немецкая волна" со ссылкой на dpa, 12 февраля технику - вертолеты Chinook, Apache и Black Hawk начали разгружать в порту немецкого Бремерхафена для дальнейшей отправки на американскую военную базу Иллесгайм в Баварии.

Региональный информационный портал Nord24 отмечает, что на литовскую и румынскую базы Альянса отправят по 5 вертолетов и по 50 солдат американской армии. Бундесвер выступает партнером по логистике.

Как известно, первая партия военной техники из Соединенных Штатов прибыла в Бремерхафен 6 января, что стало ответом на беспокойство европейских союзников США по НАТО в связи с агрессивным курсом России после аннексии Крыма.