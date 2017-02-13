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Адвокат: судья, преследовавшая майдановцев, хочет стать членом Высшего совета правосудия

Понедельник, 13 февраля 2017, 00:11
Адвокат: судья, преследовавшая майдановцев, хочет стать членом Высшего совета правосудия

Председатель Голосеевского райсуда Киева Елена Первушина, которая причастна к преследованию активистов Майдана, планирует стать членом Высшего совета правосудия.

Об этом на странице в Facebook сообщил адвокат "Автомайдана" Роман Маселко.

Он заявил, что двое судей Голосеевского суда, которых ранее уволил президент Петр Порошенко за нарушение присяги – Лариса Калиниченко и Максим Фролов, пришли на собрание Голосеевского суда и проголосовали за Первушину как за делегата на Общее собрание судей.

"Очень вероятно, что Первушина Е.С. собирается в Высший совет правосудия и ей очень нужно быть делегатом и иметь своих на съезде судей, который 14-15 марта будет избирать членов ВСП. Ради этого она даже сложила полномочия председателя суда. Видимо, уже имеет гарантию, если решилась на такой шаг", - написал Маселко.

Как сообщил председатель правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин, без голосов Фролова и Калиниченко Первушина не набрала бы необходимое число голосов для выдвижения.

"Первушиной хочется ворваться в Совет правосудия - более хлебное место. И чтобы туда попасть, судьи ее же Голосеевского суда должны ее делегировать. Но - они не хотят! И здесь очень уместно два голоса недоуволенных судей, которые стали тупыми марионетками Первушиной и проголосовали за ее выдвижение. Без них Первушина не собрала бы необходимое количество голосов", - заявил он.

По словам Шабунина, Первушина настолько уверена, что станет членом ВРП, что на прошлой неделе уволилась с должности председателя Голосеевского райсуда, которую занимала 10 лет.

Как известно, 24 февраля 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении судьи Голосеевского районного суда Киева Ларисы Калиниченко за нарушение присяги. Однако Высший админсуд Украины в июле 2016 года признал ее невиновной, а увольнение незаконным.

24 ноября 2016 года по жалобе Первушиной прокуратура провела обыски у активиста Автомайдана Николая Сидоркина. Согласно жалобе Первушиной, активисты якобы пытались оказать "психологическое воздействие" на нее и судей.

Позже Маселко сообщил, что обыск в квартире Сидоркина связан с тем, что он принимал участие в проекте Prosud, который исследовал декларацию Первушиной. Судья не задекларировала квартиры и машины, однако активисты заметили, что у Первушиной есть дом и машина в пользовании. Сидоркин принимал участие в этом расследовании.

Темы: суд
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