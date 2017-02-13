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Химикус готов пройти детектор лжи - адвокат

Понедельник, 13 февраля 2017, 10:55

Вячеслав Химикус, получивший ранение вследствие конфликта с нардепом Сергеем Пашинским, готов пройти проверку на полиграфе.

Об этом сообщила адвокат потерпевшего Марина Паринова, передают "Українські новини".

На вопрос журналиста, готов ли Химикус пройти такую проверку, она ответила: "Конечно! Опытный популист (Пашинский - УП), правда, "забыл" добавить, что в нашем уголовном процессе не используется полиграф, нет его там просто. Поэтому этим заявлениям - грош цена. Но мы, безусловно, готовы", - сказала она.

Как сообщалось, в субботу во время выступления в эфире одного из телеканалов Пашинский заявил, что будет требовать проверки всех участников инцидента с Вячеславом Химикусом на детекторе лжи. "Мы внесли ходатайство. Я хочу, чтобы все участники, начиная с меня, прошли детектор лжи. Я буду требовать, чтобы следствие это сделало", - сказал Пашинский.

31 декабря в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области Пашинский выстрелил в ногу местному жителю Вячеславу Химикусу. Во время конфликта депутат выстрелил ему в бедро из пистолета, который получил в подарок от Авакова.

Сам Пашинский заявляет, что получил от Химикуса удар бутылкой по голове.

Темы: Пашинский
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