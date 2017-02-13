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В Донецкой области к 8 годам тюрьмы приговорили российского боевика

Понедельник, 13 февраля 2017, 11:43

Константиновский горрайонный суд приговорил к 8 годам лишения свободы россиянина с позывным "Якут", который воевал на стороне террористов ОРДО.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"Константиновский горрайонный суд поддержал позицию Константиновской прокуратуры в уголовном производстве против 50-летнего гражданина Российской Федерации, жителя республики Саха (Якутия), который принимал активное участие в деятельности террористической организации "ДНР"", - рассказали в ведомстве.

Следствие выяснило, что в апреле 2015 года мужчина приехал в Украину и вступил в ряды террористов ОРДО, а именно в батальон "Восток" на должность рядового стрелка и получил позывной "Якут". После этого он был направлен для прохождения службы в Ясиноватую, которая сейчас оккупирована боевиками.

В сентябре 2015 года, когда боевик пытался попасть в Мариуполь, его задержали пограничники.

"Во время задержания последний был одет в камуфляжную форму, в карманах которой правоохранители нашли документы, в которых мужчина просил уволить его из военной части незаконного воинского формирования так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.

Суд признал российского наемника виновным в преступлениях, предусмотренных ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территории Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса.

Украинская правда

Темы: РосcиясудДонбассАТО
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