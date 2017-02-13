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Под Авдеевкой ранен 1 боец – штаб АТО

Понедельник, 13 февраля 2017, 11:49

За сутки 12 февраля в зоне проведения антитеррористической операции один военный получил ранения.

Об этом на брифинге 13 февраля сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было, один боец получил ранения в районе Авдеевки", - сказал полковник.

По его словам, обстановка на донецком направлении остается неизменной.

"По-прежнему, основная активность противника сосредоточена у Авдеевки. Вчера боевые действия на этих рубежах велись с перерывами, около 8 часов. При этом противник применял минометы", – рассказал полковник.

По данным штаба АТО, севернее, на участке фронта Верхнеторецкое - Новоселовка Вторая, также в воскресенье было неспокойно. Противник 4 раза открывал огонь из минометов и легкого вооружения. Каждый обстрел продолжался от 20 минут до часа.

"Также оккупанты нарушали режим тишины на Светлодарской дуге, под Горловкой и в Донецком аэропорту. В частности, в Троицком и Каменце стреляли вражеские снайперы, а по позиции "Шахта Бутовка" - вражеская БМП", – отметил Мотузяник.

Украинская правда

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Темы: АТО
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