Парубий заявляет, что не имеет полномочий считать членов коалиции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что у него нет полномочий подсчитывать ни членов парламентской оппозиции, ни членов коалиции.



Об этом он сказал журналистам во время посещения воинской части в городе Дрогобыч Львовской области в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"У председателя Верховной Рады нет полномочий подсчитывать ни членов коалиции, ни членов оппозиции, и делать из этого какое-либо подтверждение", – заявил спикер.

По его словам, коалиция существовала и четко принимала решения, когда избирала руководство Верховной Рады и Кабинета министров.

Парубий напомнил, что кроме двух фракций в коалицию входит много внефракционных депутатов и у него "нет достаточных данных, чтобы назвать количество этих депутатов".



Спикер добавил, что "считает вопрос о количестве депутатов коалиции политизированным, а также направленным на дестабилизацию Верховной Рады и проведение досрочных выборов", что, по его мнению, на сегодняшний момент является "не украинским сценарием", цель которого состоит в том, чтобы разбалансировать органы власти Украины.

Как известно, оппозиционеры в Раде заявляют об отсутствии коалиции, о чем свидетельствует также миграция нардепов из фракции во фракцию.



В частности 23 декабря из БПП вышел Сергей Мищенко, а в начале января и "свободовец" Бублик заявил о выходе. Более того, Бублик заверил, что таких как он наберется с десяток, и они в ближайшее время уйдут из президентской фракции, поставив крест на существовании коалиции.



В БПП обозвали это фейком и отказываются его комментировать.



В Конституции о коалиции написано лишь, что она должна быть создана и должна вносить кандидатуру премьера. Как работает коалиция, мог бы объяснить Регламент Рады, но в действующей его редакции слово "коалиция" не встречается ни разу.



Подробнее о расписаниях в парламенте читайте в материале "Рада возвращается. Коалиция без Бублика, новая партия Таруты и как поделить Трампа".