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Нидерланды опровергли новость о задержке ассоциации - голосуют через неделю

Понедельник, 13 февраля 2017, 19:56

Агентство Reuters в понедельник вечером официально опровергло собственную новость, распространенную часом ранее, о якобы новую задержку ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной.

Об этом говорится в кратком сообщении на сайте Reuters.

В агентстве сообщают, что предыдущее сообщение оказалось некорректным, поскольку на самом деле голосование состоится на следующей неделе.

Ранее агентство со ссылкой на ANP Nieuws сообщало, что ратификация соглашения откладывается до того времени, пока не будет избран новый парламент страны. Отмечалось, что результат ратификации соглашения парламентом Нидерландов будет зависеть от итогов выборов и от того, какой результат получит партия евроскептика Герта Вилдерса.

Приводилось также предположение, что "любое правительство, сформированное партией Вилдерса, вероятно, навсегда сорвет ратификацию соглашения".

В то же время, как и сообщалось ранее, верхняя палата (Сенат) будет голосовать уже после выборов, во время которых избирается состав нижней палаты. Теперь в новости по начальной адресу на сайте Reuters содержится утверждение о том что "национальные выборы 15 марта не повлияют на одобрение или отклонение (соглашения с Украиной) в Сенате".

Отметим, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко на встрече с премьером Нидерландов Марком Рютте озвучил ожидания Украины о скорейшей ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Стоит также добавить, что ультраправая "Партия свободы" (PVV) вышла на первое место по популярности, после того как суд признал ее лидера Герта Вилдерса виновным в дискриминации марокканцев.

Европейская правда

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Темы: ЕСассоциация
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