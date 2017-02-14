Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ФСБ не пропускает письма Сущенка к Порошенку, Климкину и консулу в России

Вторник, 14 февраля 2017, 00:23

Цензура запретила передавать из СИЗО письма незаконно задержанного в России журналиста Укринформа Романа Сущенка украинским государственным деятелям.

Об этом после посещения в СИЗО рассказал его адвокат Марк Фейгин, сообщает Укринформ.

"Был в СИЗО у Романа Сущенка. Узнал, что цензура не пропустила его письма, отправленные обычной почтой Президенту Петру Порошенку, главе МИД Павлу Климкину и украинскому консулу в Москве Геннадию Брескаленку. Я не очень понимаю, по каким причинам это сделано, а никаких объяснений мне не дают. На мой взгляд, это ограничивает права моего подзащитного", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что Сущенку в СИЗО "Лефортово" поступают сотни, а то и тысячи писем, однако ему передают только малую часть из них.

"Эту проблему тоже нужно как-то решать. Очевидно, я буду жаловаться по этому поводу в Генпрокуратуру РФ. Посмотрим, как там будут реагировать", - резюмировал адвокат.

Ранее, 8 февраля, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко опубликовал письмо Сущенка адресованное Порошенку.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенка, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

Лефортовский районный суд продлил Сущенку срок содержания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.

14 февраля в 10:20 в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Сущенка до 30 апреля.

Темы: СущенкоФСБРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Сущенко
Экс-политзаключенный Кремля Сущенко будет баллотироваться в Раду от "ЕС"
Бывший политзаключенный Кремля стал зампредседателя Черкасского облсовета
Сущенко: Заключенные в российской колонии все понимают, здоровались "Добрый ранок"
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: