ФСБ не пропускает письма Сущенка к Порошенку, Климкину и консулу в России

Цензура запретила передавать из СИЗО письма незаконно задержанного в России журналиста Укринформа Романа Сущенка украинским государственным деятелям.

Об этом после посещения в СИЗО рассказал его адвокат Марк Фейгин, сообщает Укринформ.

"Был в СИЗО у Романа Сущенка. Узнал, что цензура не пропустила его письма, отправленные обычной почтой Президенту Петру Порошенку, главе МИД Павлу Климкину и украинскому консулу в Москве Геннадию Брескаленку. Я не очень понимаю, по каким причинам это сделано, а никаких объяснений мне не дают. На мой взгляд, это ограничивает права моего подзащитного", - сказал Фейгин.

Он также уточнил, что Сущенку в СИЗО "Лефортово" поступают сотни, а то и тысячи писем, однако ему передают только малую часть из них.

"Эту проблему тоже нужно как-то решать. Очевидно, я буду жаловаться по этому поводу в Генпрокуратуру РФ. Посмотрим, как там будут реагировать", - резюмировал адвокат.

Ранее, 8 февраля, пресс-секретарь президента Святослав Цеголко опубликовал письмо Сущенка адресованное Порошенку.

Как известно, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенка, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

Лефортовский районный суд продлил Сущенку срок содержания под стражей до 30 апреля. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этим решением.

14 февраля в 10:20 в Мосгорсуде состоится рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Сущенка до 30 апреля.