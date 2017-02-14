Трампа предупредили, что Флинн уязвим для российского шантажа

Генеральный прокурор США Салли Йейтс предупредила президента США о том, что его советник по национальной безопасности Майкл Флинн потенциально уязвим для российского шантажа.

Об этом со ссылкой на действующих и бывших чиновников пишет The Washington Post.



В сообщении, с которым выступила Йейтс, высказывались опасения из-за того, что Флинн ввел в заблуждение вице-президента США Майка Пенса о своем разговоре с российским послом, заявив, что он не обсуждал вопрос санкций против РФ. Оно было передано юрисконсульту Белого дома Дональду Макгэну, но как он поступил с полученной информацией, неизвестно.



Джеймс Клеппер, который был директором национальной разведки, и Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, в последние дни администрации Обамы разделяли обеспокоенность Йейтс и согласились с рекомендацией проинформировать Белый дом. Они считают, что "Флинн поставил себя в компрометирующее положение", и пришли к выводу, что Пенс должен знать, что он был обманут.

Высокопоставленный чиновник в администрации Трампа сообщил изданию, что в Белом доме в курсе дела.

Издание сообщало в прошлом месяце, что Флинн провел пять телефонных разговоров с послом России Сергеем Кисляком 29 декабря, когда президент Барак Обама принял соответствующие меры в связи с вмешательством России в президентские выборы в США.

Флинн сначала отрицал, что обсуждал санкции с послом России, но впоследствии через своего пресс-секретаря признал, что такой разговор мог состояться.

"Флинн указал, что хотя он не помнит обсуждения санкций, он не может быть уверенным, что эта тема никогда не поднималась", - сказал пресс-секретарь Флинна.

Однако нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники сообщили, что ФБР изучало тот телефонный разговор. Бывший чиновник администрации сказал, что расшифровки достаточно, чтобы обосновать для Белого дома, должен ли Трамп оставить Флинна в должности.