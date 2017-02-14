Свидетелем обвинения Сущенко выступит его давний знакомый - адвокат

Свидетелем по делу в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже, является его давний знакомый.

Об этом журналистам заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин.

"В деле один свидетель. Это близкий знакомый Романа Сущенко, которого он знал очень давно", - заявил Фейгин.

По его словами, остальными свидетелями по делу, скорее всего, станут оперативные сотрудники ФСБ, которые осуществляли его задержание в России.

Как сообщалось, Московский горсуд во вторник рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Марка Фейгина на продление ареста Сущенко и оставил ее без удовлетворения. Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей еще на три месяца - до 30 апреля.

Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

По словам Фейгина, его подзащитному вменяется несколько эпизодов шпионажа. О задержании украинского журналиста "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года. Защита Сущенко готовит жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека.

Интерфакс-Украина