Вилкул зарегистрировал изменения в регламент, чтобы выступать в Раде на русском
Народный депутат от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул зарегистрировал законопроект о внесении изменений в регламент Верховной Рады, который позволит нардепам выступать на русском языке.
Сообщение о регистрации законопроекта появилось на сайте Верховной Рады, однако текст проекта пока не опубликован.
Вилкул, который выступает в Раде на русском, уверяет, что "законопроект направлен на недопущение ограничения права народных депутатов Украины и других лиц на выступление на родном языке языковых меньшинств во время заседания Рады и ее органов".
Как известно, 8 февраля спикер парламента Андрей Парубий инициировал изменения в регламент парламента, чтобы заседания проходили только на украинском языке.
Этому законпроекту предшествовал спор в Раде между спикером парламента Андреем Парубием и нардепами от "Опоблока", которые выступали в Раде на русском языке.
Спикер Парубий требовал у нардепов от "Оппоблока", в частности Наталии Королевской и Александра Долженкова, выступать на украинском, а не на русском.
Парубий отметил, что в любом парламенте европейских стран невозможно было бы выступать на языке другого государства депутату этой страны.
В мае 2016-го в парламенте произошла драка, когда нардеп Юрий Тимошенко из "Народного Фронта" возмутился, что Александр Вилкул выступал на русском.
Украинская правда