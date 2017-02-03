Новый обстрел Авдеевки: Снаряд попал в квартиру с детьми

Боевики обстреляли старую часть города Авдеевки.

Об этом в пятницу вечером сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Авдеевка. Опять обстрел старой части города. Боевики не жалеют никого, даже детей. Снаряд попал в пятиэтажный жилой дом №73 по ул. Соборной (бывшая Ленина). В квартире находилась мать и пятеро детей в возрасте от 5 лет и старше", - написал он в Facebook.

По словам Аброськина, все жители остались живы, вызвали на помощь сотрудников полиции.

Как сообщалось, за период обострения ситуации в Авдеевке, с 29 января, Вооруженные силы Украины потеряли 10 бойцов, еще 66 военнослужащих получили ранения в результате обстрелов.



В целом боевики совершили около 40 длительных обстрелов украинских позиций и выпустили около 6000 снарядов.



В пятницу Генеральный штаб обнародовал хронологию обострения в зоне АТО в период с 29 января по 3 февраля.

Украинская правда