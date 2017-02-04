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СМИ: Россия согласна заменить Захарченко и Плотницкого и вывела войска из ОРДЛО

Суббота, 4 февраля 2017, 14:04
СМИ: Россия согласна заменить Захарченко и Плотницкого и вывела войска из ОРДЛО

Российская сторона изменила свою переговорную риторику в рамках "Нормандского формата", проявив готовность обсуждать замену руководства "ЛНР-ДНР", а также выдвинув требования по пенсионному обеспечению Киевом жителей временно оккупированных территорий, прекращению торговой блокады и официальной отмене АТО.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Сергей Рахманин.

По его информации, сегодня российские дипломаты демонстрируют формальную склонность к уступкам.

"В контактах с западными дипломатами они озвучивают, например, готовность обсуждать замену Захарченко и Плотницкого другими, компромиссными и даже согласованными с партнерами по "нормандскому формату" фигурами. Но готовность эта, с точки зрения информантов, связана не с чуткостью к пожеланиям Берлина и, тем более, Киева. Есть и более прагматичные мотивы: "вожди" несколько зарвались, изрядно проворовались. Это, кстати, одна из причин, по которым финансирование "республик" урезается. Однако гипотетическое смещение одиозных "глав" ОРДО и ОРЛО Москва подает как демонстрацию своей компромиссности", - отмечает он.

Помимо этого, Россия, как сообщает автор, согласилась обсуждать возможность вооружения миссии ОБСЕ и ее право исполнять свои функции не только во время, но и после гипотетических выборов в ОРДЛО, хотя предлагаемые Москвой численность и мандат миссии Киев категорически не устраивают.

Рахманин указывает, что Кремль также воспринял требования по выводу с Донбасса своих регулярных подразделений ВС, продемонстрировав свою "уступчивость".

"Официально не признавая присутствия кадровых военных в Донбассе, Россия продемонстрировала "гибкий" ответ на требования убрать оттуда свои регулярные подразделения. По сведениям наших источников, значительная часть российских военных в последнее время была выведена из ОРДЛО — как очередная демонстрация уступчивости Кремля. Но внушительная (и постоянно увеличиваемая) группировка по-прежнему сосредоточена у границ Украины и в любой момент может быть переброшена в Донбасс", - говорится в статье.

При этом, переговорные позиции россиян, по словам Рахманина, также изменились.

"Едва ли не главными требованиями стали обязательное пенсионное обеспечение Киевом жителей ОРДЛО, полная безоговорочная отмена любых форм торговой блокады и официальная отмена АТО", - отмечает автор, указав, что авдеевское обострение дало РФ повод удариться в миротворческую риторику, с призывами о "пацификации" Украины.

Автор подчеркивает, что РФ по-прежнему не желает уступать в ключевом вопросе, касающемся предоставлению Киеву контроля границы.

"Россия по-прежнему не желает уступать в ключевом вопросе — предложения не то что о контроле границы Киевом, но хотя бы о постоянном мониторинге ее миссией ОБСЕ Москвой блокируются. А без этого любые разговоры о выборах, "особом статусе", деоккупации, реинтеграции et cetera лишены всякого смысла. Бессмысленны они и без полного прекращения огня и полного отвода вооружений — отправной точки минских соглашений", - заключает он.

Как известно, ранее в рамках "нормандских" переговоров российская сторона настаивала на необходимости утверждения Украиной "закона об особом статусе Донбасса" и полной амнистии для боевиков.

В субботу представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные военной разведки сообщил, что представители Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ предупредили руководителей так называемой "ДНР", что в случае потери контроля над Ясиноватским плацдармом они будут смещены со своих должностей.

Темы: ДНРЛНРРосcия
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