Восстановлено водоснабжение на Донецкой фильтрационной станции
Ремонтные бригады восстановили работу насосов Донецкой фильтрационной станции.
Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Twitter.
"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.
Заместитель председателя СММ Александр Хуг собственноручно убедился, что водоснабжение на станции возобновилось.
"Вода снова бежит. Еще много предстоит сделать. Оружие сейчас должно молчать", - цитируются в сообщении его слова.
В понедельник утром миссия сообщила о восстановлении электроснабжения Донецкой фильтрационной станции.
Как сообщалось, 11 января боевики обстреляли Авдеевку из тяжелого оружия, в результате чего была перебита одна из линий электропередач и обесточена Донецкая фильтрационная станция.
Украинская правда