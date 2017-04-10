Комиссия по энергетике отменила абонплату за газ

Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг отменила свое решение о введении абонплаты за газ.

Такое решение регулятор принял на заседании в понедельник, передавет "Интерфакс-Украина".

"Отменить (решение НКРЭКУ о внедрении абонентской платы за распределение газа – ред.), провести дополнительные консультации, обеспечить, чтобы ни для одного украинца не было повышения согласно этому решению", - сказал глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Как сообщалось, регулятор приостанавливает свое предыдущее решение, чтобы избежать увеличения затрат потребителей на услугу.

Комиссия обещала доработать свое решение и провести дополнительные консультации с Кабинетом министров относительно увеличения субсидий на услуги по транспортировке и распределению газа.

Также регулятор планирует предоставить населению с наименьшим потреблением дополнительный период для адаптации и "перенести введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию".

В то же время, согласно меморандуму с МВФ, Украина пообещала ввести абонплату за газ до конца июля.

Ранее Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и комуслуг утвердила размер абонентской платы за подключение к системе газоснабжения.

Плату с 1 апреля должны были платить потребители ежемесячно, независимо от фактического объема потребления. Абонплата будет начисляться на основании присоединенной мощности каждого потребителя (в зависимости от типа газового счетчика).

Согласно решению комиссии, с 1 апреля потребителям будет начисляться плата за газ, как товар (4942 грн за тысячу кубометров плюс предельная торговая наценка газоснабжающей компании, которая составляет 3,2%), а также отдельно абонплата за пользование присоединенными мощностями.

Впоследствии Владимир Гройсман заявил, что Кабмин потребует пересмотреть решение НКРЭКУ о введении в действие абонентской платы за газ.

Президент Петр Порошенко также заявил, что решение о введении абонплаты на газ должно быть приостановлено.

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Украинская правда