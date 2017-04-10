На журналистов "Наших грошей" напали у дома Котвицкого

На съемочную группу программы "Наші гроші" утром 10 апреля напал один из охранников элитного городка под Харьковом и силой забрал планшет.

Позже мужчина признался, что передал планшет охране народного депутата от "Народного фронта" Игоря Котвицкого, сообщает Bihus.info.

Нападение произошло во время съемок в месте, которое местные называют "Рублёвкой". По данным журналистов, там расположены дома нардепа Котвицкого, записанные на Светлану Мурашову, которая является менеджером бизнес-структур Арсена Авакова и Игоря Котвицкого.

Во время съемок сюжета к съемочной группе "Наших грошей" подошел мужчина, схватил оператора за горло и силой забрал планшет.

После того мужчина сел в автомобиль марки ВАЗ 21099 с харьковской регистрацией, где его дожидался водитель, и поехал в неизвестном направлении.

Полицейские, приехав туда, не спешили искать нападавшего, и отказались получить видео, на котором видно лицо преступника, для оперативного розыска.

Из-за такой бездеятельности правоохранителей съемочная группа своими силами отыскала нападавшего и узнала, кому именно он передал украденный планшет.

На вопрос, кому он отдал технику, тот ответил: "Есть охрана народного депутата, я отдал туда. А куда они... там милиция приехала, здесь разбираются. Идите туда и там выясняйте".

На вопрос, где охрана того нардепа, нападающий направил в "крайний дом", поблизости которого летал дрон журналистов.

Он подтвердил, что речь идет о Котвицком и его охране.

Журналисты отметили, что полиция не спешила задерживать нападавщего даже после того, как съемочная группа нашла его: он ходил вокруг, а правоохранители сидели в машине.

По словам журналистки "Наших грошей" Алисы Юрченко, перед инцидентом за ними следили из авто Fiat Doblo: "Сперва к нам другие подъехали, молча сфотографировали и уехали. Мы думали это все. И стояли спиной".

Непосредственно после нападения журналисты снова заметили тот же Fiat на месте событий.